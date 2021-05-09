Во время марафона в Болгарии скончался один из бегунов

Марафонский забег, который прошел в воскресенье в черноморской Варне, ознаменовался кончиной одного из участников. Как сообщила городская полиция, на трассе внезапно скончался 50-летний участник традиционного соревнования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал BTV уточняет, что вероятной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

В марафоне, который проводился шестой год подряд, на классической дистанции 42 км 195 метров приняли участие 124 спортсмена, а всего в состязаниях участвовало 670 человек из 28 стран.