В Китае сделали почти 325 млн прививок от коронавируса

Более 324,3 млн прививок сделано в Китае в ходе массовой кампании по вакцинации населения страны от коронавируса нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По данным на 9 мая 2021 года, в 31 административной единице страны провинциального уровня, в том числе в автономных районах и городах центрального подчинения, а также в Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности было сделано 324,307 млн прививок от коронавируса нового типа", - говорится в заявлении ведомства.

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, а к 1 мая - уже 270,41 млн.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей республики. Численность населения Китая составляет около 1,4 млрд человек.