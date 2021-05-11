Израиль сообщил о ранении шести граждан выпущенной из Газы ракетой

Шесть граждан Израиля были ранены в результате ракетного обстрела с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В то время как непрекращающиеся ракетные обстрелы продолжаются в направлении юга Израиля, был поражен жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

Издание Jerusalem Post уточняет, что во вторник около 6:00 ракеты попали в два жилых дома в Ашкелоне. Одна ракета попала в семейный дом, в результате чего родители получили ранения средней тяжести, а дети - легкие. Ракета, попавшая во второй дом, привела к ранениям еще двух человек. Все они были доставлены в больницу.