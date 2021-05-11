Британская королева призвала изменить законы из-за врагов страны

Консервативное правительство Великобритании примет законы, направленные на борьбу с недружественной деятельностью иностранных государств. Об этом заявила во вторник королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью на открытии новой сессии парламента страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будут приняты законы, позволяющие бороться с враждебной деятельностью иностранных государств. Мои министры воплотят в жизнь рекомендации из Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики", - заявила Ее Величество, излагая программу кабмина на ближайший год. В обзоре, который был представлен в марте, Россия и Китай были названы главными угрозами безопасности королевства.

Консервативное правительство уже несколько лет изучает вопрос о расширении полномочий британских спецслужб, которые должны позволить им эффективнее бороться с внешними угрозами, включая шпионаж и хакерскую деятельность. Соединенное Королевство изучает также опыт других стран по регистрации иностранных агентов. Эта тема уже звучала в тронной речи королевы, произнесенной в декабре 2019 года.

Как говорится в представленном правительством пояснительном документе к выступлению Ее Величества, приоритетом кабмина является внесение поправок в устаревший закон о гостайне, что позволит использовать его против намного более широкого круга лиц, которые могут представлять угрозу безопасности и интересам страны, в том числе хакеров, работающих на иностранные разведслужбы.

"Мы также изучаем вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за другие виды вредоносной деятельности, осуществляемой иностранными государствами и по их указанию. В том числе рассматривается внесение поправок в законодательство о госизмене", - сказано в документе.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона также намерено ввести правила регистрации факторов иностранного влияния для организаций и физических лиц, чтобы ограничить возможность научно-технического шпионажа и иностранного вмешательства в демократические процессы.