Германия отменит карантин для полностью привитых от коронавируса

Федеральное правительство Германии одобрило отмену карантинного режима для прибывающих в страну иностранцев и германских граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, правом не проходить карантин смогут воспользоваться переболевшие COVID-19, имеющие отрицательный тест на антитела, а также прошедшие полный курс вакцинации одной из зарегистрированных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В этот список входят вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Также уточняется, что право не проходить карантин не дает возможности посещать зоны, где существует высокий риск появления мутаций коронавируса.