Личную коллекцию модельера Кэндзо Такады продали с аукциона в Париже почти за €2,5 млн

Личная коллекция покойного японского дизайнера и модельера Кэндзо Такады, который основал марку Kenzo, продана в Париже с аукциона за €2,44 млн. Об этом сообщается в среду на сайте аукционного дома Artcurial, передает Day.Az.

Самым дорогим предметом, ушедшим с торгов, стало портфолио Cadillac работы американского фотографа Уильяма Эгглстона. Альбом ушел с молотка за €46,8 тыс. Также среди проданных предметов искусства - поднос из лакированного черного дерева (€42,9 тыс.) работы японского мастера Кацу Хаманаки, деревянная лошадь (€41,6 тыс.), сделанная около 2 тыс. лет назад в Китае в период правления династии Хань, и автопортрет Кэндзо (€20,8 тыс.).

Всего на торги были выставлены 550 предметов искусства и элементов интерьера, включая дизайнерскую мебель, сервизы и наборы посуды.

Кэндзо Такада умер в прошлом году во Франции в возрасте 81 года после заражения коронавирусом.