В США цена на бензин выросла до рекордного за 7 лет показателя

Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон (3,8 литра) до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара за галлон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила Американская ассоциация автомобилистов (ААА) в четверг.

"С момента отключения трубопровода в пятницу до утра четверга средняя цена на бензин по стране выросла на 7 центов. Средняя за неделю цена поднялась до 3,02 доллара - это самый высокий показатель с октября 2014 года", - сообщили в AAA.

По прогнозу компании, цены в предстоящие несколько дней, вероятнее всего, продолжат колебаться, но "по мере восстановления работы трубопровода штаты, где произошел скачок цен, увидят некоторое облегчение", заявили в компании.

В AAA подчеркивают, что полное восстановление поставок бензина, перебои с которым особенно остро ощущаются в южных штатах Теннесси, Джорджия, Южная и Северная Каролина и на юге Виргинии, потребует несколько дней. "Водителям в этих районах предстоит еще несколько дней ограниченных поставок топлива", - отмечают в компании.

Между тем AAA подчеркивает, что дефицит не продлится длительное время и не повлияет на летние поездки и предстоящие в конце мая длинные выходные по случаю Дня поминовения, - "важно понимать, что в США существует достаточный запас бензина".

Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.