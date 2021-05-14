Напавший на школу в Казани Галявиев предлагал одноклассникам сжечь завуча

Ильназ Галявиев, устроивший бойню в школе № 175 в Казани (РФ), пять лет назад предлагал своим одноклассникам сжечь завуча учебного заведения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты опубликовали скриншот переписки из чата восьмиклассников, с которыми учился Галявиев. В одном из сообщений стрелок предлагает скинуться на "коктейль Молотова" и приводит рецепт зажигательной смеси.

Как сообщает Telegram-канал Mash, педагог преподавала математику, Галявиев ее недолюбливал. Он предложил отомстить ей за то, что она дала классу задание и ушла, оставив школьников работать самостоятельно.

Одноклассники охарактеризовали Галявиева как малообщительного подростка, однако отметили, что он не был в школе изгоем. Учился не очень хорошо и "был каким-то запуганным", хотя его никто не обижал.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.