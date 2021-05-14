https://news.day.az/world/1342580.html Число умерших от коронавируса в России превысило 115 тысяч
Число умерших от коронавируса в России превысило 115 тысяч
В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-9) заразились 9 462 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 922 901 человека.
За последние сутки от коронавируса умерли 393 человека. В целом число умерших от коронавируса достигло 115 116 человек.
Отметим, что Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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