Бразилия страдает от наводнений

Наводнения в крупнейшем по площади штате Бразилии Амазонас препятствуют проведению прививочной кампании. Власти штата предупреждают, что удар стихии может стать самым мощным за последние 100 лет. В затруднительной ситуации оказались уже 350 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, медикам приходятся передвигаться на лодках, чтобы доставить вакцины против коронавируса.

"Сегодня мы передвигаемся от дома к дому, у нас собой вакцины от гриппа и коронавируса, мы делаем прививки людям с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 56 лет", - говорит врач Тайлин Бастос.

За последние сутки коронавирусной инфекцией в Бразилии заразились свыше 67 тысяч человек.

Между тем на севере крупнейшего горды страны Сан-Паулу появляются новые фавелы, в которых селятся люди, потерявшие работу из-за кризиса, вызванного последствиями пандемии.

В одной из новых фавел живут уже около 230 семей.

"Увольняют очень многих, почти всех кого я знаю, уволили, и меня тоже. Без работы я не мог платить за жилье, меня выселили и я нашел возможность жить здесь. Построил себе маленькую хижину", - рассказывает Джованни де Соуза.

Из-за ограничений в Бразилии закрылись тысячи предприятий. При этом на неформальную занятость приходится около 40% рабочей силы.

"Мы решили переехать сюда, потому что работает только муж , не хватало денег на аренду. У нас двое маленьких детей. Жить стало тяжело и нам пришлось переехать. Раньше я тоже работала", - говорит Джессика Коста.

По официальным данным, два года назад свыше 33 тысяч семей в Сан-Пулу были бездомными, но сегодня эта цифра гораздо выше.

В прошлом году Бразилия покинула первую десятку экономик мира и, согласно прогнозам МВФ, останется за ее пределами в ближайшие пять лет.