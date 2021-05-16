Массовое ДТП в России

В Уфе водитель иномарки совершил массовое ДТП. Видеокамеры зафиксировали происшествие в микрорайоне "Яркий" на улице Столярова. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД Управления МВД по Уфе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вчера, 15 мая, около 7 вечера 32-летний мужчина за рулем Opel Insignia при выезде с микрорайона не справился с управлением и на полной скорости наехал на бордюр, а потом на электроопору. От полученного удара иномарка врезалась в припаркованный грузовик "Shacman" и "Hyundai Solaris".

"По факту ДТП начато разбирательство. В медицинском учреждении у водителя произведен забор крови на этанол", - прокомментировали в ведомстве.

В результате дорожной аварии водитель на скорой помощи был доставлен в больницу, однако от госпитализации он отказался и покинул помещение самостоятельно.