В ВОЗ объяснили, почему нельзя много работать

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о смертельной опасности регулярных переработок.

О вреде сверхурочной работы говорится в представленном в понедельник, 17 мая докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В докладе говорится, что опасный порог - 55 рабочих часов в неделю. После этого у работника могут начаться проблемы со здоровьем.

"Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов", - говорится в сообщение ВОЗ.

В докладе отмечается, что в 2016 году 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. от болезни сердца. Эти смерти организация связывает именно с переработкой.

Эксперты отмечают, что особенно сильно переработка отражается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей, подчеркивают эксперты. При этом число людей, которые много работают, "растет и составляет сейчас 9% населения мира".

"Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца", - подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика назвали пищевую привычку, которая представляет опасность для иммунитета.