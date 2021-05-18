В Израиле за сутки выявили всего 16 зараженных
Утром во вторник, 18 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839162 заразившихся (+16 за сутки).
При этом в настоящий момент заражены 662 (-15) человека.
6390 (+1) заболевших COVID-19 умерли.
832110 человек выздоровели.
За последние сутки проведены 9554 теста. Положительных результатов 0,2%.
118 (+3) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 64 (-3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 42 (-1) из них в критическом состоянии, 41 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 0,7.
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