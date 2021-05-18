Австралия останется закрытой до следующего года

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что все еще нельзя позволить жителям Австралии, даже полностью вакцинированным против Covid-19, безопасно и свободно путешествовать за границу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

В то же время отрасли, наиболее затронутые пандемией, и несущие убытки, а это туризм, гражданская авиация, отели, рестораны, требуют быстрейшего открытия страны.

- Я понимаю, что все хотят вернуться к тому, как было раньше. А реальность такова, что пандемия в этом году хуже, чем была год назад, - сказал Моррисон журналистам сегодня.

Премьер Австралии подчеркнул, что какие-либо планы более широкого открытия границ перед полностью привитыми людьми, будут реализованы только тогда, когда это можно будет сделать безопасно.

Правительство Австралии, между тем, планирует открыть страну полностью в середине 2022 года даже несмотря на то, что оно же предполагает вакцинировать от Covid-19 почти все население страны (26 миллионов человек) еще до конца текущего года.

Авиационная отрасль, туристическая сфера и учебные заведения призывают правительство, чтобы оно ускорило планы открытия границ.

- Мы не можем всегда быть с Covid-19 на расстоянии. Пусть даже заболеем, но не попадем в больницу. Некоторые могут умереть, но их будет меньше, чем в случаях гриппа, - сказала руководитель авиалиний Virgin Australia Джейн Хрдлицка.

Премьер Скотт Моррисон среагировал на это, назвав ее слова "лишенными чувств".

Напомним, что Австралия закрыла свои границы в марте 2020 года. До сих пор здесь отмечено около 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом, и 910 человек умерли с диагнозом этой болезни. За последние сутки коронавирусом на Зеленом континенте заболели 5 человек.

На сегодня в Австралии вакцинированы свыше 3 миллионов жителей страны.