ЕС разрешил привитым гражданам стран Евросоюза свободные поездки по своей территории

Граждане и резиденты стран ЕС, прошедшие полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока. Об этом сообщило в пятницу в Twitter председательство Португалии в Евросоюзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее предложение Еврокомиссии (ЕК) было утверждено постпредами 27 стран ЕС. "Государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения", - отмечается в сообщении португальского постпредства.

Кроме того, как отмечает агентство Reuters, власти Евросоюза расширят список безопасных для посещения регионов сообщества.

Как ранее объявляло руководство Евросоюза, с середины июня будет поэтапно запущена система сертификатов вакцинации в ЕС, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения. Ожидается, что система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС смягчить ограничения на въезд и разрешить его иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств.