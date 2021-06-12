https://news.day.az/world/1352049.html Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна
Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна
Шри-Ланка намерены получить $40 млн компенсации от оператора судна, которое загорелось 20 мая и было потушено только через две недели, что спровоцировало экологическую катастрофу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Власти продолжают работу по оценке ущерба, а уже запрошенная сумма должна покрыть траты на спасательные работы.
Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, загорелось в 18 километрах от крупнейшего города Шри-Ланки - Коломбо. В результате сотни тонн нефти из топливных баков попали в море.
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