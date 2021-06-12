Китай намерен доставить на Землю образцы из Марса

Китай планирует к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса.

Об этом в субботу на пресс-конференции заявил официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[В ближайшие 10 лет] Китай продолжит осуществление крупных научно-технических проектов, нацеленных на повышение мощи космической отрасли страны", - приводит его слова агентство "Синьхуа". Как указал он, в это время "будут продвигаться крупные проекты, связанные с исследованием планет, Луны, пилотируемой космонавтикой, строительством тяжелых ракет-носителей, многоразовыми транспортными космическими системами, спутниковым интернетом".

"В сфере исследования планет, вызывающей у всех наибольший интерес, примерно к 2025 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке образцов околоземных астероидов. <...> Примерно к 2030 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке на Землю образцов с Марса", - указал Сюй Хунлян.