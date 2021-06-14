За двое суток 410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море судном GeoBarents под флагом организации "Врачи без границ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, уточняется, что было проведено 7 отдельных спасательных операций. Пока неизвестно, в какой порт направят мигрантов.