https://news.day.az/world/1352382.html 410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море - ВИДЕО
410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море - ВИДЕО
За двое суток 410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море судном GeoBarents под флагом организации "Врачи без границ".
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, уточняется, что было проведено 7 отдельных спасательных операций. Пока неизвестно, в какой порт направят мигрантов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре