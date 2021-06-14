Близ Йемена затонула лодка с сотнями мигрантов

- погибли более 150 человек

Близ берега Йемена ушла ко дну лодка, на которой перемещались мигранты, планировавшие добраться до более богатых стран, передает Day.Az.

Как сообщает L'Orient Jour, мигранты плыли из Африки. По данным журналистов, рыбаки обнаружили тела по меньшей 25 погибших.

"Рыбаки нашли 25 тел в море. Лодка перевернулась два дня назад, в ней находилось от 160 до 200 человек", - рассказал изданию йеменский чиновник.

Судьба остальных неизвестна, но шанс на то что из двухсот человек, находившихся в лодке, кто-то выжил, крайне мал.

Подобные инциденты, к сожалению, - не редкость. Из-за того что суда с нелегальными мигрантами пытаются вывезти одновременно максимальное число человек, лодки - часто надувные - переворачиваются в открытом море.

Так накануне у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, которые пытались добраться в Италию. По меньшей мере 17 человек погибли.