https://news.day.az/world/1352956.html Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 356 тысяч
Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 356 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 811 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 13 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 356 179, число умерших - 5 096.
Вылечились 341 775 человек.
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