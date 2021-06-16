Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 356 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 811 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 13 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 356 179, число умерших - 5 096.

Вылечились 341 775 человек.