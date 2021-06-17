Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе.

"Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции... Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана... Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал Салливан.