Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19

Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР на днях опубликовало руководство, которое направлено на всеобъемлющее проявление роли традиционной китайской медицины (ТКМ) в профилактике и лечении новых и внезапно вспыхнувших инфекционных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Документ также направлен на продвижение использования ТКМ в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.

ТКМ сыграла важную роль в борьбе Китая с COVID-19.

В руководстве говорится, что управление государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет усилено, а ее возможности по оказанию экстренной помощи будут расширены.

Государственная команда по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет разделена на государственную бригаду по профилактике и лечению заболеваний методами ТКМ и государственную бригаду по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, говорится в документе.

Кроме того, также будет создан координационный механизм с Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР для руководства государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, чтобы обеспечить своевременное участие ТКМ в реагировании на новые и внезапно вспыхнувшие инфекционные заболевания.