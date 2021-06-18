НАТО сожалеет о решении России выйти из Договора по открытому небу

Страны - члены НАТО сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко сожалеем о том, что Россия уведомила о своем решении выйти из Договора по открытому небу, важного юридически обязательного документа, который способствует транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", - отмечается в нем.