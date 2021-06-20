https://news.day.az/world/1354343.html Генпрокуратура Армении сообщила о 64 правонарушениях на выборах
Генпрокуратура Армении сообщила о 64 правонарушениях на выборах
Генпрокуратура Армении зафиксировала 64 случая правонарушений в воскресенье в ходе досрочных парламентских выборов.
Как сказал представитель ведомства Эдгар Арсенян на брифинге, таковы данные по состоянию на 13:00, сообщения о правонарушениях получены из полиции, от участников выборов, наблюдателей и СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, дачи взяток, причинения вреда имуществу, нарушения избирательного права, применения насилия.
"По случаю применения насилия на избирательном участке возбуждено уголовное дело", - отметил Арсенян.
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