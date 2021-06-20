Генпрокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях в ходе выборов в парламент

Генеральная прокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях, допущенных в ходе досрочных выборов в парламент республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на брифинге заявил представитель ведомства Эдгар Арсенян.

"По различным каналам в прокуратуру поступило 319 сообщений о нарушениях во время выборов. Из них в 150 есть признаки преступления. По шести заведены уголовные дела, фигуранты которых связаны со взятками. 144 дела направлены на расследование и подготовку документов", - сказал Арсенян.