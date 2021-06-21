Пашинян поблагодарил Путина за поддержку Армении

И.о. премьера Армении Никол Пашинян, партия которого "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, поблагодарил российское руководство за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Пашинян подчеркнул в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook, что речь идет не о поддержке его команды, а о поддержке Армении.

"Я благодарю Российскую Федерацию - президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина - за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу", - сказал Пашинян.

На втором месте в списке международных партнеров, которым Пашинян выразил благодарность, оказались США, далее и.о. премьера назвал Францию. Кроме того, прозвучали слова благодарности ЕС, Ирану и Грузии, а также странам ОДКБ и ЕАЭС.