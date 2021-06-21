В Польше девушка стала причиной мощных взрывов танков

Горящие танки и серия мощных взрывов перепугали жителей польского портового города Щецин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на крупной магистрали столкнулись две грузовые платформы, которые перевозили бронетехнику после военных учений.

Колонна двигалась в сторону базы, когда водитель головной машины резко затормозил, чтобы предложить помощь девушке, съехавшей в кювет. Остальные участники движения такого маневра явно не ожидали и на полном ходу врезались в грузовик.

В результате аварии тягачи и танки на них вспыхнули. Пламя полностью уничтожило дорогостоящую технику, а движение по дороге оказалось парализовано.

Как заявили в Минобороны Польши, боеприпасов в танках не было, а взрывы произошли из-за перегрева колёс грузовиков. Что касается галантного военного водителя, теперь его судьбой займется специальная комиссия и трибунал.