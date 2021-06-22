Во Франции обрушились здания

В историческом центре французского города Бордо полностью обрушились два трехэтажных здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в результате инцидента три человека получили ранения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Власти пока не могут назвать причину произошедшего, проводится расследование. В одном из домов проводились ремонтные работы, а в другом жили девять человек. При этом несколько дней назад поблизости обрушилось еще одно здание.