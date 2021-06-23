https://news.day.az/world/1355460.html Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти--> -->
Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти
Китайский нефтегигант CNPC сообщил об обнаружении крупнейших в КНР запасов сланцевой нефти объемом миллиард тонн.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу КНР.
Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в уезде Цинчэн провинции Ганьсу в 2019 году. По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.
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