В России за сутки выявили более 20 тыс. зараженных COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182. Впервые с 24 января в стране выявили более 20 000 заболевших за один день, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,38%. Всего с начала пандемии в России заразились 5 388 695 человек.
За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области составило 2 308, в Нижегородской области - 299, в Республике Бурятия - 258, в Воронежской области - 223. В настоящее время в России болеют 341 617 человек.
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