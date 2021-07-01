https://news.day.az/world/1357642.html В Армении вспыхнул пожар в заповеднике
В Армении вспыхнул пожар в заповеднике
Пожар возник на территории в Армении заповедника "Хосровский лес".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Армении.
"Сигнал о возгорании на территории Хосровского государственного заповедника поступил 30 июня в 18.52... На разных участках общей площадью около 7 тысяч квадратных метров горит трава, торф и можжевельник", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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