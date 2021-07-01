В ОПЕК+ не пришли к консенсусу по предложению увеличить добычу нефти

Министры ОПЕК+ не смогли на встрече в четверг договориться о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы и продолжат консультации в пятницу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Мы решили взять еще один день для консультаций. Да, завтра пройдут заседание мониторинга и встреча ОПЕК+", - сказал он.

Ранее источники ТАСС сообщали, что некоторые страны высказались против предложенного распределения квот по увеличению добычи нефти. В частности, возражали против предложенной рекомендации ОАЭ и Казахстан.