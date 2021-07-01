https://news.day.az/world/1357852.html В ОПЕК+ не пришли к консенсусу по предложению увеличить добычу нефти
В ОПЕК+ не пришли к консенсусу по предложению увеличить добычу нефти
Министры ОПЕК+ не смогли на встрече в четверг договориться о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы и продолжат консультации в пятницу.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
"Мы решили взять еще один день для консультаций. Да, завтра пройдут заседание мониторинга и встреча ОПЕК+", - сказал он.
Ранее источники ТАСС сообщали, что некоторые страны высказались против предложенного распределения квот по увеличению добычи нефти. В частности, возражали против предложенной рекомендации ОАЭ и Казахстан.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре