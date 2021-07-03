https://news.day.az/world/1358313.html Число случаев заражения коронавирусом в Грузии превысило 368 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии превысило 368 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 964 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 8 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 368 022, число умерших - 5 334.
Вылечился 353 231 человек.
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