Число случаев заражения коронавирусом в Грузии превысило 368 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 964 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 8 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 368 022, число умерших - 5 334.

Вылечился 353 231 человек.