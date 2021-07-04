Работу сайта для записи на вакцинацию в Грузии восстановили после кибератаки
Работа сайта, предназначенного для записи жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса, восстановлена спустя почти сутки после масштабной кибератаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Любой желающий может зарегистрироваться в системе, чтобы с 5 июля принять участие в массовой вакцинации от коронавируса. Вместе с тем, как сообщили журналистам в Минздраве Грузии, на сайте возможны отдельные случаи сбоев.
Грузия 2 июля получила 1 млн доз вакцин от китайских компаний Sinopharm и Sinovac Biotech. В субботу планировалось открытие регистрации для массовой вакцинации граждан от коронавируса, однако из-за массированной кибератаки на сайт ее начало перенесли. Инцидент уже расследует МВД.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксированы 369 048 инфицированных, что составляет 9,9% населения, 353 612 пациентов выздоровели, 5 347 человек скончались. В республике с 15 марта идет кампания по вакцинации. По данным Минздрава, оба компонента вакцины уже получили около 106 тыс. человек, что составляет 2,83% населения.
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