https://news.day.az/world/1363556.html Пашинян уволил замминистра обороны Армении
Пашинян уволил замминистра обороны Армении
И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении от должности заместителя министра обороны страны Сурена Саакяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, накануне решением Пашиняна первый заместитель начальника Генштаба Аршак Карапетян был назначен первым замминистра обороны.
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