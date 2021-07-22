https://news.day.az/world/1363655.html О президенте ЮАР Сириле Рафамосе в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
О президенте ЮАР Сириле Рафамосе в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".
Передача была посвящена президенту ЮАР Сирилу Рафамосе.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи.
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