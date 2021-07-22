Бывший премьер Японии Абэ отказался от посещения церемонии открытия Олимпиады

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отказаться от присутствия на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, на которую у него было приглашение в качестве гостя высокого ранга. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС..

Отмечается, что такое решение экс-глава правительства, который также является почетным советником организационного комитета Игр, принял на фоне продолжающего действовать в Токио режима чрезвычайной ситуации, введенного в связи с распространением коронавируса, из-за чего церемония открытия и большинство соревнований пройдут без зрителей из числа простого населения. Он посчитал невозможным присутствовать на торжествах, поскольку этого не могут сделать рядовые японские граждане.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.