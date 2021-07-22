Марсоход NASA приступил к поискам признаков жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance (в переводе "Настойчивость") закончил тестировать инструменты и приборы и приступил к выполнению своей основной задачи - поиску признаков жизни на планете. Об этом сообщает космическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Основным рабочим элементом марсохода является двухметровая роботизированная "рука", где размещено множество приборов. Главный из них - литохимический рентгеновский анализатор PIXL.

При помощи рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения будет анализироваться состав горных пород. Установленная на марсоходе камера позволит делать снимки образцов с таким увеличением, что можно будет обнаружить признаки прошлой микробной жизни.

По сведениям НАСА, Perseverance приступил к исследованию марсианских горных пород и отложений, а также проверке детекторов и получению первых результатов научных исследований.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity успешно сел на поверхность Красной планеты 18 февраля 2021 года. 19 апреля Ingenuity совершил свой первый испытательный полет на этой планете.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, в том числе и поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и древний климат. Ожидается, что это станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита (остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте).