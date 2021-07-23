Китай выступил против повторного расследования происхождения Sars-CoV-2

Китай подверг резкой критике Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в связи с запланированной ею проверкой лабораторий в КНР в рамках дальнейшего расследования происхождения коронавируса Sars-CoV-2. Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил на пресс-конференции в Пекине в четверг, 22 июля, что "крайне удивлен" этому шагу, и обвинил ВОЗ в "пренебрежении здравым смыслом и высокомерном отношении к науке", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

16 июля в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести инспекцию лабораторий в Китае в рамках второго этапа расследования причин происхождения Sars-CoV-2. "Независимая экспертная проверка соответствующих лабораторий и исследовательских центров" должны стать приоритетом в расследовании, сказал он.