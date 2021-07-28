В ООН назвали причины нехватки еды во всем мире

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назвал изменение климата, а также политические конфликты как следствием, так и главной причиной бедности, неравенства доходов и высоких цен на еду в мире. Слова португальского политика приводит издание Associated Press, передает Day.Az.

Гутерриш заявил, что на данный момент здоровое питание недоступно для 3 млрд человек. В июле же ООН сообщала в своем докладе, что в прошлом году с голодом столкнулось на 161 млн человек больше, чем в 2019 году - вероятнее всего, это произошло из-за пандемии COVID-19. Также генсек отметил, что на мировую продовольственную систему приходится треть всех выбросов парниковых газов и 80% утраты биологического разнообразия.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (агентство ООН для помощи мелким фермерским хозяйствам) обратился к правительствам с призывом устранить недостатки продовольственных систем, из-за которых сотни миллионов людей оказались в бедности и испытывают голод. Отмечается, что исправить ситуацию помогут более безопасное для экосистемы производство продуктов питания, а также повышение зарплат работникам пищевой промышленности.

Гутерриш считает, что подготовительная встреча в преддверии саммита по продовольственным системам способна подтолкнуть власти многих стран бороться за равноправное и устойчивое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако же такие усилия потребуют значительных вложений денежных средств.

По словам главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торреро, ежегодно потребуется 14 млрд долларов для того, чтобы избавить от хронического недоедания 100 млн человек. При этом, чтобы полностью устранить голод к 2030 году, нужно утроить ежегодную сумму. Согласно прогнозам ООН, цель не будет достигнута, из-за чего в следующем десятилетии останется 660 млн голодающих, 30 из них будут пострадавшими от "долгосрочных последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что уровень голода в мире оказался рекордным за 15 лет.