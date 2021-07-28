В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 20 человек

За последние сутки в Грузии выявлен 3 141 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 20 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 410 830, число умерших - 5 751. Вылечились 377 597 человек.