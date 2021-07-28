https://news.day.az/world/1365367.html В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 20 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 20 человек
За последние сутки в Грузии выявлен 3 141 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 20 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 410 830, число умерших - 5 751. Вылечились 377 597 человек.
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