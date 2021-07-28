Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны

Четвертая волна пандемии коронавируса охватила все регионы Франции. Об этом в среду сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Санитарная ситуация продолжает ухудшаться, - отметил он. - Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции".