https://news.day.az/world/1365516.html Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны
Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны
Четвертая волна пандемии коронавируса охватила все регионы Франции. Об этом в среду сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Санитарная ситуация продолжает ухудшаться, - отметил он. - Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции".
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