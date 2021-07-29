https://news.day.az/world/1365781.html На курорте Мармарис в Турции вспыхнул пожар
На курорте Мармарис в Турции вспыхнул пожар
Лесной пожар произошел в еще одном туристическом районе Турции - окрестностях города Мармарис провинции Мугла.
Как сообщает Day.Az, огонь приблизился к туристическому району и пригороду Мармариса Ичмелер.
Министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что для тушения пожара в лесной части Мармариса выделен один самолет, 5 вертолетов и 30 водных танкеров.
Отметим, пожары продолжаются и в турецких провинциях Анталья, Адана, Кайсери, Османие, Мерсин. При пожаре в Манавгате (Анталья) погибли 3 человека.
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