На курорте Мармарис в Турции вспыхнул пожар

Лесной пожар произошел в еще одном туристическом районе Турции - окрестностях города Мармарис провинции Мугла.

Как сообщает Day.Az, огонь приблизился к туристическому району и пригороду Мармариса Ичмелер.

Министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что для тушения пожара в лесной части Мармариса выделен один самолет, 5 вертолетов и 30 водных танкеров.

Отметим, пожары продолжаются и в турецких провинциях Анталья, Адана, Кайсери, Османие, Мерсин. При пожаре в Манавгате (Анталья) погибли 3 человека.