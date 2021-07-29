В России предотвратили теракт

Сотрудники УФСБ России по Тюменской области ликвидировали двух вооруженных мужчин, планировавших совершить теракт на территории Тюмени.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"В ночь на 29 июля 2021 года в Тюменском районе в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооруженных мужчин, планировавших совершить террористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении следователей.

Там отметили, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили боеприпасы, оружие и элементы самодельного взрывного устройства.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, проведены обыски по месту проживания злоумышленников. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.