57 очагов возгорания в Турции уже взяты под контроль

В различных частях Турции уже третий день продолжаются работы по локализации и тушению лесных пожаров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, по состоянию на полдень 30 июля крупные пожары продолжаются на территории провинций Анталья, Адана, Мерсин, Мугла, Османие и Кайсери.

К тушению лесных пожаров привлечены 3 самолета, 9 беспилотников, беспилотный вертолет, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц иной техники, четыре тысячи пожарных.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика.

57 очагов возгорания в лесных массивах уже взяты под контроль, сообщил министр.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Анталье погибли три человека, в Мармарисе один. В больницы обратились 138 жителей страны, состояние одного оценивается как тяжелое.