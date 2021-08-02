В США разразился скандал из-за закрытия киоска семилетней девочки

Жителей американского города разозлило, что местные власти закрыли киоск семилетней Эльзы Ламейн, в то время, как в парке стихийно образовался лагерь бездомных. Об этом сообщает Fox News.

Девочка открыла киоск в парке Ракер Хилл в штате Вашингтон, где продавала напитки и цветы вместе с бабушкой Чарли Ламейн. На прошлой неделе смотритель парка предупредил, что палатку с лимонадом придется закрыть, потому что нельзя торговать на территории государственной собственности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение возмутило горожан, которые считают, что администрация парка должна была обратить внимание на более серьезные проблемы. В частности, местные жители утверждают, что власти уже очень долго игнорируют жалобы на бездомных, живущих в парке и угрожающих прохожим. При этом киоск Эльзы закрыли за пару дней.

Как обратил внимание телеканал, проблема с бездомными в парке настолько очевидна, что даже во время интервью с бабушкой Ламейн в кадр попал голый мужчина, вышедший из кустов.

На протесты жителей городские власти пока не отреагировали, получить оперативный комментарий от пресс-секретаря администрации изданию не удалось.

Продажей напитков девочка занимается с четырех лет. Часть доходов она жертвует некоммерческой организации Everett Gospel Mission, где оказывают помощь бездомным.