В Париже начались акции протеста из-за "санитарных пропусков"

Лидеры оппозиционных французских партий выразили недовольство в своих социальных сетях после того, как Конституционный совет одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, расширение сферы применения "санитарных пропусков".

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в Париже начались акции протеста против этого законопроекта.

По данным парижских СМИ, на центральные улицы французской столицы после решения Конституционного совета уже начали выходить недовольные граждане. Демонстранты направляются в сторону Пале-Рояль, их сопровождают стражи порядка.

Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.

Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае - с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Этот законопроект вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.