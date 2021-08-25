В парламенте Армении депутаты избивают друг друга ногами

Очередная потасовка завязалась в парламенте, на этот раз во время выступления главы комиссии по экономическим вопросам, депутата блока "Айастан" Ваге Акопяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе его выступления кто-то из правящей партии бросил реплику в его адрес, на что депутат ответил и покинул трибуну, направляясь в сторону провластной фракции "Гражданский договор". Завязалась сначала словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки. А один из провластных депутатов Ваагн Алексанян нанес Ваге Акопяну удар ногой.

Спикер парламента Ален Симонян тут же прервал заседание и поручил отключить трансляцию. Это уже второй раз, как заседание прерывается.

После этого перепалка продолжилась, служба охраны попыталась создать цепь между депутатами от оппозиции и власти, чтобы остановить драку.

Журналистам, в очередной раз, попытались помешать снять происходящее