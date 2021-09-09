https://news.day.az/world/1378046.html "Он стал есть свинину, а нас вынудил есть макароны" - армяне о Пашиняне - ВИДЕО
"Он стал есть свинину, а нас вынудил есть макароны" - армяне о Пашиняне - ВИДЕО
Мечтаю о том дне, когда придет конец правления Никола (премьер РА Никол Пашинян - ред.).
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сказала одна из опрошенных граждан.
"Он вместо макарон стал есть свиное мясо, а нас вынудил есть макароны",- так женщина прокомментировала инфляцию в стране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре