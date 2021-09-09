"Он стал есть свинину, а нас вынудил есть макароны"

Мечтаю о том дне, когда придет конец правления Никола (премьер РА Никол Пашинян - ред.).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сказала одна из опрошенных граждан.

"Он вместо макарон стал есть свиное мясо, а нас вынудил есть макароны",- так женщина прокомментировала инфляцию в стране.