В Грузии за сутки выявлено более 2,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 533 новых случая заражения коронавирусом, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой нв грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения более 34,3 тысячи тестов.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии составило 579 031.

За сутки в Тбилиси выявлено 924 случая инфицирования COVID-19, в Имерети - 422, в Кахетии - 244, в Самегрело и Земо Сванети - 243, в Аджарии - 177, в Квемо-Картли - 168, в Шида-Картли - 150, в Мцхета-Мтианети - 77, в Самцхе-Джавахети - 55, в Гурии - 54, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 19.

От коронавируса в Грузии за сутки скончались 57 человек, а в целом с начала пандемии - 8 146.

За последние 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 1 762 человека, а с начала пандемии - 536 321.

В Грузии на данный момент насчитывается 34 538 активных больных коронавирусом.